Ryerson University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Accounting & Finance (BComm Hons)
Provides a thorough education in accounting, finance, and essential business disciplines, preparing students for careers on Bay Street and Wall Street.
À propos
Ryerson University
Fondée en
2023
EIN
981651870
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
TORONTO ON M5B 2K3 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
Site web
www.torontomu.ca
Téléphone
(416)-979-5000
Adresse électronique
-
À propos
Toronto Metropolitan University, formerly Ryerson University, was founded in 1948. With a focus on career-oriented education, it has grown to offer over 100 programs to 48,000 students. The university is committed to innovation, inclusion and meeting the needs of an ever-changing world. TMU celebrated 75 years in 2023.
La mission
The special mission of Toronto Metropolitan University is the advancement of applied knowledge and research to address societal need.
