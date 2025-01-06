Rusty Nail Robotics 18045
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Défi technologique FIRST
Designs, builds, and programs robots to compete in challenges. Focuses on teamwork and STEM skills.
À propos
Rusty Nail Robotics 18045
Fondée en
2023
EIN
933029851
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Education Educational Support Stem Education Programs
Adresse
PO BOX 13 CAPUTA, South Dakota 57725-0013 United States
Site web
ftc18045.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
RUSTY NAIL ROBOTICS 18045 engages the Caputa community in robotics, fostering curiosity and teamwork through hands-on experiences and innovative challenges.
