Royal Institution For The Advancement Of Learning-Mcgill Uni

À propos

McGill University, established in 1821, is dedicated to advancing learning through education, research, and service. It strives to create and share knowledge, offering exceptional education across various disciplines. McGill is known for its research-intensive environment and diverse international student body.

La mission

McGill University's mission is to advance learning and create knowledge. They offer education, conduct research to the highest standards, and serve society.