À propos

Rotary International District 5100 provides leadership & training, guiding clubs and offering leadership development. Their mission is "Service Above Self," driving meaningful change through education, clean water, healthcare, economic development & community projects. They facilitate global grant scholarships & offer programs like Youth Exchange & RYLA. Founded in 1942, Rotary builds connections and friendships to make a difference.

La mission

Le Rotary International assure le service à autrui, promeut l'intégrité et fait progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix par le biais de la camaraderie.