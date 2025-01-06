Rotary International
Faire un don
Rotary International
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Rotary International
Acheter pour soutenir
Rotary International
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Rotary International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Promouvoir la paix
Rotary strives to foster understanding and build connections to create lasting peace.
Lutte contre la maladie
Rotary works to prevent and treat diseases like polio, malaria, and HIV/AIDS.
Fournir de l'eau propre
Rotary supports projects to provide communities with access to clean water and sanitation.
Sauver les mères et les enfants
Rotary aims to improve the health and well-being of mothers and children.
À propos
Rotary International
Fondée en
1942
EIN
943131764
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
6700 SW 105TH AVE STE 313 BEAVERTON, Oregon 97008-8825 United States
Site web
rotarydistrict5100.org
Téléphone
(670)-010-531397008
Adresse électronique
-
À propos
Rotary International District 5100 provides leadership & training, guiding clubs and offering leadership development. Their mission is "Service Above Self," driving meaningful change through education, clean water, healthcare, economic development & community projects. They facilitate global grant scholarships & offer programs like Youth Exchange & RYLA. Founded in 1942, Rotary builds connections and friendships to make a difference.
La mission
Le Rotary International assure le service à autrui, promeut l'intégrité et fait progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix par le biais de la camaraderie.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :