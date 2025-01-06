Rotary International
Faire un don
Rotary International
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Rotary International
Acheter pour soutenir
Rotary International
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Rotary International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Promouvoir la paix
Working to resolve conflict, promote peace, and foster understanding across communities and nations.
Lutte contre la maladie
Supporting initiatives to prevent and treat diseases, focusing on areas like polio eradication, HIV/AIDS, and malaria.
Fournir de l'eau propre
Improving access to clean water, sanitation, and hygiene to prevent waterborne diseases and improve overall health.
Sauver les mères et les enfants
Providing education, immunizations, and healthcare access to vulnerable mothers and children, reducing mortality rates.
À propos
Rotary International
Fondée en
1942
EIN
930823237
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
PO BOX 267 STAYTON, Oregon 97383-0267 United States
Site web
staytonarearotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Stayton Area Rotary Club, a local branch of Rotary International, has served the Stayton and Santiam Canyon communities for over 40 years. Rotary International, founded in 1905, is a global organization dedicated to
La mission
Le Rotary International assure le service à autrui, promeut l'intégrité et fait progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix par le biais de la camaraderie.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :