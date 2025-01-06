À propos

Rotary International, founded in 1905, is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who unite and take action to create lasting change. Rotary's mission is to provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace. They focus on promoting peace, fighting disease, providing clean water, saving mothers and children, supporting education, growing local economies, and supporting the environment.

La mission

Le Rotary International assure le service à autrui, promeut l'intégrité et fait progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix par le biais de la camaraderie.