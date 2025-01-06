Rotary International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
PolioPlus
Working to eradicate polio worldwide through vaccination programs.
Interagir
A program for young people ages 12-18 to develop leadership skills and engage in community service.
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)
Leadership development program for young people with training and activities.
Unités de développement communautaire
Groups of non-Rotarians working to improve their communities.
À propos
Rotary International
Fondée en
1942
EIN
942863649
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 1903 PRESCOTT, Arizona 86302-1903 United States
Site web
www.prescottrotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Rotary International, founded in 1905, is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who unite and take action to create lasting change. Rotary's mission is to provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace. They focus on promoting peace, fighting disease, providing clean water, saving mothers and children, supporting education, growing local economies, and supporting the environment.
La mission
Le Rotary International assure le service à autrui, promeut l'intégrité et fait progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix par le biais de la camaraderie.
