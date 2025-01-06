Rotary District 6580 Charities
Rotary District 6580 Charities
Rotary District 6580 Charities
Rotary District 6580 Charities
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
A program for young people to develop leadership skills and engage in community service.
Prix du Rotary pour le leadership des jeunes (RYLA)
An intensive leadership experience for young people to develop skills and build confidence.
Échange de jeunes du Rotary
A program promoting international understanding, goodwill, and peace through student exchanges.
Rotary Speech Contest
A contest promoting public speaking and communication skills among young people.
Rotary District 6580 Charities
Fondée en
2023
EIN
934306129
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 1355 VINCENNES, Indiana 47591-0000 United States
Site web
www.rotarydistrict6580.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Rotary District 6580 Charities Inc, established in 2023, is a 501(c)(3) public charity focused on disaster preparedness and relief services. It provides guidance and resources for disaster relief activities within District 6580, Southern Indiana. They support programs like RYLA, fostering leadership skills in youth. Donations are tax-deductible.
La mission
Peacebuilding is a cornerstone of our mission as a humanitarian service organization. Our programs, grants and fellowships focus on creating environments where peace can be built and maintained.
