Rotary District 5960 Charitable Foundation
Faire un don
Rotary District 5960 Charitable Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Rotary District 5960 Charitable Foundation
Acheter pour soutenir
Rotary District 5960 Charitable Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Rotary District 5960 Charitable Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Polio Plus
Working to eradicate polio worldwide through vaccination programs and global partnerships.
Subventions de district
Providing grants for local community or international projects with active Rotarian involvement.
Subventions globales
Supporting large international activities with sustainable outcomes in Rotary's Areas of Focus.
Global Fellowship Scholarship
Offering scholarships for graduate studies related to Rotary's Areas of Focus.
À propos
Rotary District 5960 Charitable Foundation
Fondée en
2024
EIN
934981537
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
2145 WOODLANE DR STE 101 WOODBURY, Minnesota 55125-1920 United States
Site web
www.rotary5960.org
Téléphone
(651)-636-9054
Adresse électronique
À propos
La mission
Rotary District 5960 Charitable Foundation Inc advances charitable projects and community programs in Minnesota, making a positive difference for local residents.
Recherche d'autres organisations en
Minnesota, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :