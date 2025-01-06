Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Rotary Club of San Jose Foundation, established in 1949, supports San Jose citizens through grants to local nonprofits, aiding youth, the homeless, arts, senior programs and veterans. The club connects leaders for community service and global humanitarian projects.

La mission

The Rotary Club of San Jose engages San Jose leaders in meaningful service within our community and humanitarian projects around the world, while embracing opportunities for friendship and providing informative programs.