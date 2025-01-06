Rotary Club Of San Jose Foundation
Faire un don
Rotary Club Of San Jose Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Rotary Club Of San Jose Foundation
Acheter pour soutenir
Rotary Club Of San Jose Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Rotary Club Of San Jose Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien communautaire
Provides support to youth, the homeless, disadvantaged individuals, arts organizations, senior programs, and veterans groups in San Jose.
À propos
Rotary Club Of San Jose Foundation
Fondée en
1949
EIN
946112270
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1690 SENTER RD SAN JOSE, California 95112-2599 United States
Site web
www.sjrotary.org
Téléphone
(408)-297-6100
Adresse électronique
À propos
The Rotary Club of San Jose Foundation, established in 1949, supports San Jose citizens through grants to local nonprofits, aiding youth, the homeless, arts, senior programs and veterans. The club connects leaders for community service and global humanitarian projects.
La mission
The Rotary Club of San Jose engages San Jose leaders in meaningful service within our community and humanitarian projects around the world, while embracing opportunities for friendship and providing informative programs.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :