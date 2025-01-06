Rotary Club Of Newnan Foundation
Rotary Club Of Newnan Foundation
Rotary Club Of Newnan Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions communautaires
Supporting local nonprofits serving Newnan and Coweta County through grants for various programs and projects.
Rotary Cup Scholarships
Awarding scholarships to outstanding graduates from each of Coweta County's high schools since 1936.
Projets de service
Focusing on peace and conflict resolution, disease prevention and treatment, water and sanitation, and maternal and child health.
À propos
Rotary Club Of Newnan Foundation
Fondée en
2023
EIN
922181609
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
PO BOX 341 NEWNAN, Georgia 30264-0341 United States
Site web
www.newnanrotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Rotary Club of Newnan Foundation Inc. was founded in 2023 and supports the Rotary Club of Newnan, which has a rich history dating back to 1924. The Club supports many organizations through grants and service, is known for its annual 4th of July fireworks, and awards the Rotary Cup Scholarship to outstanding students. They also sponsor the Interact Club at Newnan High School.
La mission
The Rotary Club of Newnan Foundation raises funds to support its mission of providing service to others, promoting integrity, and advancing world understanding, goodwill, and peace through fellowship.
