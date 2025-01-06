Rotaplast International
Rotaplast International
Rotaplast International
Programmes et services
Programme de mentorat

Reconstructive Surgery
Provides free reconstructive surgery to children with cleft lip/palate, burn scarring, and other deformities.
Ancillary Treatment
Offers additional medical care alongside surgery, ensuring comprehensive treatment for patients.
Formation médicale
Trains local medical professionals in up-to-date surgical techniques and multidisciplinary approaches.
À propos
Rotaplast International
Fondée en
1996
EIN
943247677
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
50 S LINDEN AVE STE 8 S SAN FRAN, California 94080-6430 United States
Site web
rotaplast.org
Téléphone
(415)-252-1111
Adresse électronique
-
À propos
Rotaplast International, founded in 1992, provides free reconstructive surgery, ancillary treatment, and training for children with cleft lip/palate, burns, and other deformities worldwide. Working with local professionals and Rotarians, they aim to build sustainable models for care, improving lives and supporting research to prevent these conditions.
La mission
Rotaplast International, Inc. is committed to helping children and families worldwide by eliminating the burden of cleft lip and/or palate, burn scarring, and other deformities.
