Programmes et services
Programme de mentorat
Root Cellar Genealogy Workshop
A workshop held on the 3rd Thursday of each month to help members with genealogical research.
Family Tree Maker SIG
A special interest group meeting on the 3rd and 4th Thursdays of each month, focusing on the Family Tree Maker software.
TextExpander for Genealogy
A special interest group meeting on the 1st Monday of each month, focusing on using TextExpander for genealogy.
Genealogy Lecture Series
A series of genealogy lectures covering various topics to aid in genealogical research.
À propos
Fondée en
2012
EIN
942675424
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 256 CITRUS HTS, California 95611-0256 United States
Site web
www.rootcellar.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Root Cellar Sacramento Genealogical Society, formed in 1978, assists members with genealogy research through education, information publication, and record preservation. They encourage public interest in researching and documenting family history.
La mission
Root Cellar's goal is to help our members with genealogical research through education, the publication of information, and the preservation of records.
