Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Ronald McDonald House Charities of Idaho, founded in 1991, provides a home away from home for families with ill or injured children receiving medical care. They offer essential services to remove barriers, strengthen families, and promote healing, keeping families together during difficult times.

La mission

Ronald McDonald House Charities of Idaho supports families of ill or injured children by keeping them together in times of medical need.