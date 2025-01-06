alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie

 - 
Supprimer les obstacles, renforcer les familles, promouvoir la guérison.
Événements de 

Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie

100% de vos achats soutiennent 
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Maison Ronald McDonald à Stanford

Fournit des nuitées aux familles qui cherchent à obtenir des traitements vitaux à l'hôpital pour enfants Lucile Packard de Stanford. Offre des repas et des activités dans le cadre d'un accès à la journée.

Salle familiale Ronald McDonald de San Francisco

Offre un espace pour se ressourcer, des articles de soins essentiels, des repas et un soutien au sein de l'hôpital pour enfants UCSF Benioff à Mission Bay.

Maison Ronald McDonald à Oakland

Fournit un logement spécialisé, des repas quotidiens et des services Happy Wheels aux familles dont les enfants sont gravement malades à l'hôpital pour enfants UCSF Benioff d'Oakland.

Ronald McDonald Care Mobile

Offre des services dentaires préventifs gratuits aux enfants et aux jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans dans la région de la baie, dans le but de réduire les obstacles aux soins dentaires.

À propos

Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie

Fondée en

1979

EIN

942538615

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Services à la personne

Adresse

520 SAND HILL ROAD PALO ALTO, California 94304-0000 États-Unis

Site web

rmhcbayarea.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
À propos

Fondée en 1979, l'association Ronald McDonald House Charities Bay Area fournit des services essentiels qui éliminent les obstacles, renforcent les familles et favorisent la guérison lorsque les enfants ont besoin de soins de santé. Ils offrent des repas, un hébergement à l'hôpital, des activités pour les frères et sœurs, un accès à l'utilisation de jour et des visites au chevet des familles dont les enfants sont gravement malades.

La mission

L'association Ronald McDonald House Charities Bay Area fournit des services essentiels qui éliminent les obstacles, renforcent les familles et favorisent la guérison lorsque les enfants ont besoin de soins de santé.

