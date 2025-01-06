Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Maison Ronald McDonald à Stanford

Fournit des nuitées aux familles qui cherchent à obtenir des traitements vitaux à l'hôpital pour enfants Lucile Packard de Stanford. Offre des repas et des activités dans le cadre d'un accès à la journée.

Salle familiale Ronald McDonald de San Francisco

Offre un espace pour se ressourcer, des articles de soins essentiels, des repas et un soutien au sein de l'hôpital pour enfants UCSF Benioff à Mission Bay.

Maison Ronald McDonald à Oakland

Fournit un logement spécialisé, des repas quotidiens et des services Happy Wheels aux familles dont les enfants sont gravement malades à l'hôpital pour enfants UCSF Benioff d'Oakland.

Ronald McDonald Care Mobile

Offre des services dentaires préventifs gratuits aux enfants et aux jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans dans la région de la baie, dans le but de réduire les obstacles aux soins dentaires.

