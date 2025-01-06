Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maison Ronald McDonald à Stanford
Fournit des nuitées aux familles qui cherchent à obtenir des traitements vitaux à l'hôpital pour enfants Lucile Packard de Stanford. Offre des repas et des activités dans le cadre d'un accès à la journée.
Salle familiale Ronald McDonald de San Francisco
Offre un espace pour se ressourcer, des articles de soins essentiels, des repas et un soutien au sein de l'hôpital pour enfants UCSF Benioff à Mission Bay.
Maison Ronald McDonald à Oakland
Fournit un logement spécialisé, des repas quotidiens et des services Happy Wheels aux familles dont les enfants sont gravement malades à l'hôpital pour enfants UCSF Benioff d'Oakland.
Ronald McDonald Care Mobile
Offre des services dentaires préventifs gratuits aux enfants et aux jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans dans la région de la baie, dans le but de réduire les obstacles aux soins dentaires.
À propos
Œuvres de la Maison Ronald Mcdonald - Région de la baie
Fondée en
1979
EIN
942538615
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
520 SAND HILL ROAD PALO ALTO, California 94304-0000 États-Unis
Site web
rmhcbayarea.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Fondée en 1979, l'association Ronald McDonald House Charities Bay Area fournit des services essentiels qui éliminent les obstacles, renforcent les familles et favorisent la guérison lorsque les enfants ont besoin de soins de santé. Ils offrent des repas, un hébergement à l'hôpital, des activités pour les frères et sœurs, un accès à l'utilisation de jour et des visites au chevet des familles dont les enfants sont gravement malades.
La mission
L'association Ronald McDonald House Charities Bay Area fournit des services essentiels qui éliminent les obstacles, renforcent les familles et favorisent la guérison lorsque les enfants ont besoin de soins de santé.
