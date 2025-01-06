Roman Catholic Communications Corporation Of The Bay Area
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Educational Resources for Catholic Schools
Provides up-to-date math, science, and English programs, along with unique Catholic teacher resources, through an online platform.
À propos
Fondée en
1946
EIN
942714877
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
324 MIDDLEFIELD RD MENLO PARK, California 94025-3562 United States
Site web
www.ctnba.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Roman Catholic Communications Corporation of the Bay Area (Catholic Telemedia Network) provides multimedia education technology services and online resources to Catholic schools in the Bay Area and across the U.S. These resources include math, science, and English programs, aiming to inspire spiritual and academic growth.
La mission
CTN provides multi-media education technology services to teachers and students in Bay Area Catholic schools, enriching their learning experience.
