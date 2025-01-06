Rojo
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Printing Shop Educational Services
Provides educational services through a printing shop for 100 boys in residence at Rancho San Antonio Boys Town.
Fondée en
1971
EIN
952780844
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
21000 PLUMMER ST CHATSWORTH, California 91311-0000 United States
Site web
ranchosanantonio.org
Téléphone
(818)-882-6400
Adresse électronique
Rojo Corporation, founded in 1971, supports indigent boys through Rancho San Antonio Boys Town. They provide educational support for underprivileged youth, aiming to help them thrive.
La mission
Rancho San Antonio provides strength-based, trauma-informed, culturally relevant therapeutic services to youth and families, instilling hope and fostering resiliency for future success.
