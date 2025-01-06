Rochester Youth Marksmanship Program
Rochester Youth Marksmanship Program
Rochester Youth Marksmanship Program
Rochester Youth Marksmanship Program
Rochester Youth Marksmanship Program
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Precision Shooting
Provides youth with training and opportunities in precision shooting sports.
Junior Sporterifle
Offers a sporterifle program for young marksmen to develop their skills and compete.
À propos
Rochester Youth Marksmanship Program
Fondée en
2023
EIN
922246685
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 53 AVON, New York 14414-0053 United States
Site web
www.rochesterrifleclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Rochester Youth Marksmanship Program, Inc. promotes excellence in marksmanship and firearms safety through youth programs, competitions, and partnerships.
La mission
Rochester Youth Marksmanship Program Inc introduces young people in Avon, New York to safe and responsible marksmanship, fostering skill and personal growth in a supportive environment.
