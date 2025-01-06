Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Faire un don
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Acheter pour soutenir
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prestations de santé et de bien-être
Provides health and welfare benefits to low-paid farm workers. Served approximately 3,354 participants.
À propos
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan
Fondée en
1969
EIN
946186170
Type IRS 501(C)
501(c)(9)
Catégorie/Type
Santé et bien-être > Services médicaux
Adresse
PO BOX 47 KEENE, California 93531-0047 United States
Site web
ufw.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Robert F. Kennedy Farm Workers Medical Plan, est. 1969, provides health and welfare benefits to mostly low-paid farm workers and their families. It's a nonprofit voluntary employees beneficiary association that offers medical, dental, and vision benefits.
La mission
Robert F Kennedy Farm Workers Medical Plan provides health and welfare benefits to mostly low-paid farm workers.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :