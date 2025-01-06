Rob Fuller Scholarship Fund
Faire un don
Rob Fuller Scholarship Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Rob Fuller Scholarship Fund
Acheter pour soutenir
Rob Fuller Scholarship Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Rob Fuller Scholarship Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rob Fuller Scholarship
Provides scholarships to eligible high school seniors to support their post-secondary education, encouraging community involvement and philanthropic efforts.
À propos
Rob Fuller Scholarship Fund
Fondée en
2022
EIN
920846850
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
500 NW CHAMBER OF COMMERCE WAY CHEHALIS, Washington 98532-0000 United States
Site web
www.robfullerfund.org
Téléphone
(360)-748-8885
Adresse électronique
À propos
The Rob Fuller Scholarship Fund awards scholarships (ranging from $500-$1000) to eligible high school seniors in Centralia and Chehalis, WA, honoring the top 25 students and continuing Rob Fuller's legacy. It's managed by the Centralia-Chehalis Chamber of Commerce.
La mission
ROB FULLER SCHOLARSHIP FUND helps students in Chehalis, Washington access educational opportunities by providing scholarships to support their academic goals.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :