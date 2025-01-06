Road Runners Club Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de certification en coaching
Accredits coaches specializing in training long-distance runners.
Programme de certification des directeurs de course
Provides training and certification for race directors.
Programme "Kids Run the Nation
Supports youth running programs in schools and communities.
Runner Friendly Community Designation
Recognizes communities that support running.
À propos
Road Runners Club Of America
Fondée en
1976
EIN
942394805
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
PO BOX 2571 HONOLULU, Hawaii 96803-2571 United States
Site web
mprrc.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
MPRRC motivates runners, raises money for local charities and provides safe, well-managed races every year, welcoming everyone.
