Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de bourses
Offers scholarships to medical students and early-career physicians to support their education and reduce loan repayment burdens.
Physician Wellness Program
Supports physician health through social activities, resiliency workshops, resource guides, and a confidential support line to reduce burnout and promote well-being.
Project K.I.N.D.
Provides free healthcare services to low-income children in Riverside County public schools through donated services from local healthcare providers.
1949
951596515
501(c)(6)
Défense et droits
PO BOX 2425 RIVERSIDE, California 92516-2425 United States
www.rcmadocs.org
(951)-686-3342
The Riverside County Medical Association, est. 1893, is a professional organization representing physicians, medical residents, and students in Riverside County. RCMA promotes medicine, patient care, and well-being, offering physician education and business discounts.
Established in 1893, RCMA promotes medicine, patient well-being, protects public health and betters the medical profession.
Californie, États-Unis
