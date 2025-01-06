River To Coast Childrens Services
River To Coast Childrens Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Orientations en matière de garde d'enfants et d'éducation
Il oriente les parents vers des services de garde d'enfants familiaux agréés, des prestataires exemptés d'agrément et des centres/écoles maternelles.
Services d'aide aux familles
Offre divers services de soutien aux familles, notamment des programmes de subventions, des conseils, une aide fiscale et des programmes de sièges de sécurité pour les voitures.
À propos
River To Coast Childrens Services
Fondée en
1977
EIN
942378459
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 16 GUERNEVILLE, California 95446-0016 États-Unis
Site web
rccservices.org
Téléphone
(707)-869-3613
Adresse électronique
-
À propos
River to Coast Children's Services, fondé en 1977, favorise le développement sain des enfants et des familles dans l'ouest du comté de Sonoma. Il offre des ressources, des références, un soutien et des opportunités aux prestataires de services de garde d'enfants, aux familles et à la communauté.
La mission
River to Coast Children's Services favorise le développement sain des enfants et des familles de notre communauté en offrant des ressources, des références, du soutien et des opportunités.
