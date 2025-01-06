Rio Vista Chamber Of Commerce
Rio Vista Chamber Of Commerce
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Shop Local Initiative
Encourages Rio Vista residents to support the local economy by shopping at Chamber member businesses.
Programme de chèques-cadeaux
Offers gift certificates redeemable at local merchants to drive customers to member businesses.
À propos
Rio Vista Chamber Of Commerce
Fondée en
1955
EIN
946103412
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
33 N 2ND ST RIO VISTA, California 94571-1832 United States
Site web
riovista.org
Téléphone
(707)-374-2700
Adresse électronique
À propos
The Rio Vista Chamber of Commerce, founded in 1955, supports the local economy by uniting businesses and residents to promote growth and enhance quality of life. They offer networking, educational opportunities, and represent business interests to government. Key programs include the Bass Festival & Derby and Artisan Market.
La mission
RIO VISTA CHAMBER OF COMMERCE fosters a thriving business community in Rio Vista, California, connecting local businesses and promoting economic growth for the area.
