À propos

The Rio Vista Chamber of Commerce, founded in 1955, supports the local economy by uniting businesses and residents to promote growth and enhance quality of life. They offer networking, educational opportunities, and represent business interests to government. Key programs include the Bass Festival & Derby and Artisan Market.

La mission

RIO VISTA CHAMBER OF COMMERCE fosters a thriving business community in Rio Vista, California, connecting local businesses and promoting economic growth for the area.