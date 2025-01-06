Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Programmes et services
Programme de mentorat
Wolfpack Vanguard Marching Band
Supports the Ridgeview High School's marching band program.
Orchestre
Supports the Ridgeview High School's orchestra program.
Chorale
Supports the Ridgeview High School's choir program.
Visual and Performing Arts
Supports the Ridgeview High School's visual and performing arts programs.
À propos
Ridgeview Music Boosters Of Colfax
Fondée en
2023
EIN
922158609
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
202 E WOOD ST COLFAX, Illinois 61728-9224 United States
Site web
rhsmbc.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Ridgeview Music Boosters of Colfax supports the music programs at Ridgeview High School, including the Wolfpack Vanguard Marching Band, Orchestra, and Choir. They provide financial and logistical support to enhance the music education experience for students.
La mission
The Ridgeview Music Boosters support the music programs at Ridgeview High School, including the Wolfpack Vanguard Marching Band, Orchestra, Choir, and Visual and Performing Arts.
Recherche d'autres organisations en
Illinois, États-Unis
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :