Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Rico Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grants and Vouchers
Provides grants and vouchers to struggling families in St. Lucia.
Athletic Supplies
Donates athletic supplies to those in need.
Fournitures scolaires
Provides school supplies to students from low-income families in St. Lucia.
À propos
Rico Foundation
Fondée en
2023
EIN
922231170
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
145 OLD STAGE RD TOANO, Virginia 23168-9408 United States
Site web
thesandyricofoundation.com
Téléphone
(757)-344-7621
Adresse électronique
À propos
La mission
The Sandy Rico Foundation provides a social environment and safe space with activities and resources, helping those feel included in a community.
