Richmond Yacht Club Of California
Richmond Yacht Club Of California
Richmond Yacht Club Of California
Richmond Yacht Club Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adult Sailing Programs
Sailing classes for adults of all experience levels, designed to make sailing safe and fun. Classes cover basics, navigation, and boat handling.
Junior Program Winter Sailing
Award-winning program for young sailors (ages 8-18) on Sundays from October to March. Teaches sailing skills in various boat types.
High School Sailing
For experienced young sailors to join their school's sailing team. The season runs from September to November.
RYC Youth Racing Team
Youth racing team, training and competing in Tera, Feva, C420, and 29er boats.
Richmond Yacht Club Of California
Fondée en
1973
EIN
941278203
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Sports et loisirs
Adresse
351 BRICKYARD COVE RD PT RICHMOND, California 94801-4101 United States
Site web
www.richmondyc.org
Téléphone
(510)-237-2821
Adresse électronique
-
Richmond Yacht Club, established in 1932, is committed to serious sailing and fun. Located in Point Richmond, CA, RYC members are active sailors who enjoy an excellent sailing venue. The club hosts world-class championships and regattas and fosters the next generation of sailors.
La mission
RYC members are active sailors, and our beautiful Point Richmond location provides an excellent sailing venue.
Californie, États-Unis
