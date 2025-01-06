Chambre de commerce de Richmond
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement des talents et de la main-d'œuvre
Attirer, retenir et développer les talents indispensables à la réussite des entreprises de la région de Richmond.
Développement du leadership
Propose des programmes visant à aider les individus à développer leurs compétences en matière de leadership.
Mobilité économique
Initiatives axées sur l'amélioration des opportunités et des résultats économiques dans la région.
Engagement des membres
Offre aux membres la possibilité de se connecter, de collaborer et de développer leurs activités.
Fondée en
1943
EIN
940805833
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3925 MACDONALD AVE RICHMOND, California 94805-0000 États-Unis
Site web
www.rcoc.com
Téléphone
(510)-234-3512
Adresse électronique
À propos
La Chambre de commerce de Richmond promeut les affaires à Richmond, CA depuis 1924, en proposant des séminaires, des forums, des événements et des rencontres.
La mission
La Chambre de commerce de Richmond relie et renforce les entreprises locales de Richmond, en Californie, en favorisant une communauté prospère grâce à la collaboration et au soutien.
