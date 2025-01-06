Reuben H Fleet Science Center
Reuben H Fleet Science Center
Reuben H Fleet Science Center
Reuben H Fleet Science Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes scolaires
The Fleet offers Dome Theater Shows, Family Science Nights, Field Trips, and hands-on workshops for schools.
Programmes pour la jeunesse
Programs for kids include Science Clubs, STEM Camps, Scout Workshops, and events like Demo Days.
Programmes pour adultes
The Fleet provides diverse programs such as 'Fleet After Dark,' 'Two Scientists Walk Into a Bar,' and 'Sharp Minds' for science enthusiasts.
À propos
Reuben H Fleet Science Center
Fondée en
1964
EIN
956066250
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1875 EL PRADO SAN DIEGO, California 92101-1625 United States
Site web
www.fleetscience.org
Téléphone
(619)-238-1233
Adresse électronique
-
À propos
The Reuben H. Fleet Science Center, opened in 1973, is San Diego's science center. Its mission is to connect everyone to the power of science. As the first science museum to combine interactive exhibits with a planetarium and IMAX Dome theater, it has inspired millions. Located in Balboa Park, the Fleet offers hands-on exhibits and educational programs for all ages.
La mission
Reuben H Fleet Science Center sparks a love of science for San Diego residents, offering engaging experiences that invite all ages to explore, discover, and learn together.
