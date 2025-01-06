Resurection Lutheran Ministries
Faire un don
Resurection Lutheran Ministries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Resurection Lutheran Ministries
Acheter pour soutenir
Resurection Lutheran Ministries
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Resurection Lutheran Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de culte
Offers a range of worship services for the community.
Bible Study Classes
Provides Bible study classes for spiritual growth.
Family Praise Solutions
Offers family praise solutions for families.
Children, Youth, and Adult Services
Serves children, youths, and adults through various programs.
À propos
Resurection Lutheran Ministries
Fondée en
1941
EIN
943287635
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1275 FAIRVIEW AVE BRENTWOOD, California 94513-5934 United States
Site web
www.rezministry.org
Téléphone
(925)-634-5180
Adresse électronique
-
À propos
Resurrection Lutheran Ministries in Brentwood, CA, is dedicated to connecting people to Christ. As part of the Lutheran Church Missouri Synod, they offer worship services, Sunday School, adult Bible studies, and various ministries including Wee Care programs, youth activities, and music education, fostering community and spiritual growth.
La mission
An outreach of the Lutheran Church, Missouri Synod.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :