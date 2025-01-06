Resurection Lutheran Ministries

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Resurrection Lutheran Ministries in Brentwood, CA, is dedicated to connecting people to Christ. As part of the Lutheran Church Missouri Synod, they offer worship services, Sunday School, adult Bible studies, and various ministries including Wee Care programs, youth activities, and music education, fostering community and spiritual growth.

La mission

An outreach of the Lutheran Church, Missouri Synod.