Resolutions Northwest
Faire un don
Resolutions Northwest
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Resolutions Northwest
Acheter pour soutenir
Resolutions Northwest
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Resolutions Northwest
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Médiation communautaire
Offers mediation services for community disputes to foster understanding and resolution.
Workplace Mediation
Provides mediation services for workplace conflicts, promoting communication and problem-solving.
Landlord-Tenant Mediation
Mediates disputes between landlords and tenants to reach fair agreements.
Victim-Offender Mediation
Brings juvenile offenders and victims together to mediate, fostering empathy and agreements for restitution and healing.
À propos
Resolutions Northwest
Fondée en
1985
EIN
930881865
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
4531 SE BELMONT ST PORTLAND, Oregon 97215-1699 United States
Site web
resolutionsnorthwest.org
Téléphone
(503)-595-4890
Adresse électronique
À propos
Resolutions Northwest, founded in 1985, is a PDX-based nonprofit dedicated to strengthening communities and advancing racial and social justice. They facilitate honest dialogue and systems change through mediation services, including community, workplace, and landlord-tenant mediation. Their mission is to advance racial and social justice through honest dialogue and systems change, envisioning equitable communities where people belong.
La mission
Resolutions Northwest facilitates honest dialogue to resolve conflict and advance racial and social justice. They envision inclusive and just communities where people connect across differences and equitably share opportunities to thrive.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :