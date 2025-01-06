Renewed Mind International Ministries
Renewed Mind International Ministries
Renewed Mind International Ministries
Renewed Mind International Ministries
Renewed Mind International Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Virtual Bible Discussions
A program that allows people to connect and discuss the bible virtually.
Petits groupes
Life-giving community groups to engage and grow together.
Ministry Team
A team that serves within the church and community.
À propos
Renewed Mind International Ministries
Fondée en
2024
EIN
923153483
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
539 GOLDEN CT STOCKBRIDGE, Georgia 30281-2271 United States
Site web
www.renewedmind.church
Téléphone
(803)-336-4881
Adresse électronique
-
À propos
Renewed Mind International Ministries, founded in 2024 in Stockbridge, GA, is dedicated to nurturing an authentic community for emerging generations. As a church plant in Henry County, they aim to inspire spiritual growth through sharing God's Word and life experiences, fostering a deep relationship with Jesus Christ.
La mission
Renewed Mind International Ministries Inc uplifts the Stockbridge community through faith-based support, fostering spiritual growth and positive transformation for individuals and families.
