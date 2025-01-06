Renewal Ministries
Programmes et services
The Choices We Face
A long-running Catholic television and radio program exploring faith and life in the Catholic Church.
Right Now with Ralph Martin
A podcast sharing insights on what the Holy Spirit is stirring up in the Church.
Fire on the Earth with Peter Herbeck
A daily program providing a compelling look at the new evangelization through inspiring teachings, interviews and testimonies.
Burning Hearts with Rachel Herbeck
A daily podcast and radio program focusing on young adult discipleship.
À propos
Renewal Ministries, founded in 1980, fosters renewal in the Catholic Church through the power of the Holy Spirit, working towards the salvation of souls. They focus on evangelization and providing resources for Catholic Charismatic Renewal.
La mission
Renewal Ministries serves the Franklin, Tennessee community, fostering spiritual growth and renewal for individuals and families through their local presence and outreach.
