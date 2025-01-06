Société Remington d'Amérique
Société Remington d'Amérique
Société Remington d'Amérique
Société Remington d'Amérique
Société Remington d'Amérique
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Collection et étude des armes à feu Remington
Dédié à la collection, à l'étude et à la préservation des armes à feu, des munitions et de l'histoire de Remington.
Séminaires historiques annuels
Offre des séminaires historiques pour former les membres à l'histoire de Remington et à des sujets connexes.
À propos
Société Remington d'Amérique
Fondée en
2001
EIN
931272651
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 8737 TUCSON, Arizona 85738-0737 États-Unis
Site web
www.remingtonsociety.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La Remington Society of America, fondée en 2001, se consacre à la collection, à la préservation et à l'étude des armes à feu et des munitions Remington, ainsi qu'à l'histoire qui s'y rapporte. Elle organise des séminaires annuels pour former ses membres et promouvoir l'héritage de Remington.
La mission
La Remington Society of America est une organisation dédiée à la collection et à l'étude des armes à feu, des munitions et de l'histoire de Remington.
