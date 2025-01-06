Regents Of The University Of California At Riverside
Regents Of The University Of California At Riverside
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Majeures de premier cycle
Offers over 150 majors and minors, providing students with various academic paths.
Graduate Programs
Provides graduate students with research, educational, and professional opportunities.
Early Academic Outreach Program (EAOP)
Offers academic enrichment, advising, and college preparation resources to students and families.
À propos
Regents Of The University Of California At Riverside
Fondée en
1965
EIN
956006142
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
900 UNIVERSITY AVE RIVERSIDE, California 92521-9800 United States
Site web
www.ucr.edu
Téléphone
(951)-827-1012
Adresse électronique
À propos
UC Riverside, founded in 1954, transforms lives through discovery, communication, and application of knowledge. A leading public research university, UCR delivers a $2.71 billion economic impact. It is committed to excellence, diversity, and community engagement, preparing students for success in a global society.
La mission
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT RIVERSIDE fosters learning and discovery in Riverside, California, enriching the community through higher education and research.
