Regents Of The University Of California At Irvine
Regents Of The University Of California At Irvine
Regents Of The University Of California At Irvine
Regents Of The University Of California At Irvine
Regents Of The University Of California At Irvine
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de premier et deuxième cycles
Offers a wide range of undergraduate and graduate programs across various disciplines, including arts, sciences, business, engineering, education, law, medicine, nursing, pharmacy, public health, social ecology, and social sciences.
UCI Health Specialties
Provides specialized medical care in areas such as cancer, cardiology, dermatology, digestive health, neurology, ophthalmology, orthopaedics, primary care, and surgery.
Regents Of The University Of California At Irvine
Fondée en
1939
EIN
952226406
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
120 THEORY STE 200 IRVINE, California 92617-3210 United States
Site web
uci.edu
Téléphone
(949)-824-5011
Adresse électronique
-
À propos
The Regents of the University of California at Irvine, founded in 1965, is a public land-grant research university. Its mission is to catalyze the community and enhance lives through bold education, transformative research, and purpose-driven service.
La mission
The UCI Foundation's mission is to raise and manage private funds to support UCI's broader mission of excellence in teaching, research and public service.
