Refugee Assistance Morris Part
Faire un don
Refugee Assistance Morris Part
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Refugee Assistance Morris Part
Acheter pour soutenir
Refugee Assistance Morris Part
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Refugee Assistance Morris Part
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Resettlement Services
Provides refugees with housing, furnishings, and utilities during their initial resettlement period.
Éducation et formation
Offers ESL classes, cultural orientation, and assistance with school enrollment.
Services d'appui
Assists with transportation, medical appointments, and navigating social services. Connects refugees with local community groups.
Livelihood Development
Helps refugees find employment and teaches financial literacy and budgeting skills.
À propos
Refugee Assistance Morris Part
Fondée en
2022
EIN
920540283
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien et assistance aux réfugiés
Adresse
PO BOX 1544 MORRISTOWN, New Jersey 07962-1544 United States
Site web
rampnj.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
REFUGEE ASSISTANCE MORRIS PART (RAMP), founded in 2016, supports vetted refugees in Morris County, NJ, helping them transition to productive lives. RAMP provides financial aid, housing, ESL classes, and a volunteer support team. Their mission focuses on dignity, safety, and hope.
La mission
Refugee Assistance Morris Partners seeks to assist vetted Middle Eastern and other refugee families to transition to productive lives of dignity, safety, and hope.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :