Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Série de concerts
Performances of ambitious, contemporary repertoire, as well as the great orchestral classics for the community.
Halloween Concert: Musical Pictures
A special concert perfect for the family including music from Harry Potter and Pictures at an Exhibition.
Outdoor Concert
A free concert in Redwood City Courthouse Square featuring music from Copland, Debussy, and Gershwin.
À propos
Redwood Symphony
Fondée en
1986
EIN
942976319
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
1031 16TH AVENUE REDWOOD CITY, California 94063-0000 United States
Site web
redwoodsymphony.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Redwood Symphony, founded in 1985 by Eric Kujawsky, is an all-volunteer orchestra based in Redwood City, CA. It is dedicated to performing ambitious, contemporary repertoire and great orchestral classics. The orchestra enriches lives through spirited, high-quality performances.
La mission
Redwood Symphony enriches the lives of its musicians and the community by presenting spirited, high-quality performances of ambitious orchestral music in an innovative, educational, and entertaining format.
