Redwood Region Porsche Club Of America
Faire un don
Redwood Region Porsche Club Of America
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Redwood Region Porsche Club Of America
Acheter pour soutenir
Redwood Region Porsche Club Of America
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Redwood Region Porsche Club Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Breakfast Runs
Organized drives to breakfast locations, fostering camaraderie among Porsche enthusiasts.
Sessions techniques
Educational workshops focused on Porsche maintenance, repair, and performance.
Concours d'Elegance
Car shows judging the beauty and originality of Porsches.
Wine Tours
Scenic drives through wine country, combining Porsche enthusiasm with wine appreciation.
À propos
Redwood Region Porsche Club Of America
Fondée en
1982
EIN
942517128
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
15 BAYVIEW ST SAN RAFAEL, California 94901-4912 United States
Site web
redwoodpca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
Redwood Region Porsche Club of America brings together Porsche lovers in San Rafael, fostering community and shared passion for these iconic cars.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :