Redondo Beach Church Of Christ
Faire un don
Redondo Beach Church Of Christ
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Redondo Beach Church Of Christ
Acheter pour soutenir
Redondo Beach Church Of Christ
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Redondo Beach Church Of Christ
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bible Classes
Bible classes for all ages are held every Sunday morning, both in-person and online.
Midweek Bible Study
Online Bible study held every Wednesday evening.
Réunion de prière
Online prayer meeting held every Thursday evening.
Ladies' Bible Class
In-person and online Bible class for women, held on the first and third Saturdays of the month.
À propos
Redondo Beach Church Of Christ
Fondée en
1983
EIN
953594486
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
6122 S PACIFIC COAST HWY REDONDO BEACH, California 90277-5906 United States
Site web
redondochurchofchrist.com
Téléphone
(310)-375-2077
Adresse électronique
-
À propos
The Redondo Beach Church of Christ is a Christ-centered, grace-centered, and Bible-centered community. They strive to honor Jesus Christ in their words and actions, emphasizing faith, service, and community.
La mission
We are a Christ-centered, grace-centered, Bible-centered church that tries to honor Jesus Christ in all that we say and do.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :