Redeemer Church Huntsville, founded in 2023, exists to share God's good news and equip people to love God and their neighbors in every area of life, both in Huntsville and beyond. They aim to integrate faith with everyday life, engaging and evangelizing the community.

Redeemer Church Huntsville Incorporated brings people together in Huntsville, Alabama, fostering faith and connection within the local community.