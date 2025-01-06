Redeemer Church Huntsville
Redeemer Church Huntsville
Redeemer Church Huntsville
Redeemer Church Huntsville
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Support & Development
Equipping members to share their faith and love their neighbors in Huntsville through various outreach initiatives and partnerships with local organizations.
Redeemer Church Huntsville
Fondée en
2023
EIN
922667466
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
300 PELHAM AVE SW SUITE 4A 264 HUNTSVILLE, Alabama 35801-5016 United States
Site web
redeemerhuntsville.org
Téléphone
(125)-671-52772
Adresse électronique
À propos
Redeemer Church Huntsville, founded in 2023, exists to share God's good news and equip people to love God and their neighbors in every area of life, both in Huntsville and beyond. They aim to integrate faith with everyday life, engaging and evangelizing the community.
La mission
Redeemer Church Huntsville Incorporated brings people together in Huntsville, Alabama, fostering faith and connection within the local community.
