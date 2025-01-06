Raymond M Alf Museum
Raymond M Alf Museum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Visites de musées
Guided tours of the museum's paleontology exhibits for classroom educators and other groups.
Fossil Kits & Educator Guides
Resources for teachers to bring paleontology into the classroom.
Prehistoric Tots
Engaging programs for young children to explore the ancient past.
Themed Craft Activities
Hands-on craft activities related to paleontology themes.
À propos
Raymond M Alf Museum
Fondée en
1979
EIN
953366309
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Musées
Adresse
1175 W BASELINE RD CLAREMONT, California 91711-2146 United States
Site web
www.alfmuseum.org
Téléphone
(909)-624-2798
Adresse électronique
À propos
The Raymond M. Alf Museum of Paleontology, located in Claremont, CA, fosters the study of paleontology. As the only nationally accredited museum on a high school campus (The Webb Schools), it expands knowledge of the history of life and inspires a sense of our moment in time through scientific research and education.
La mission
RAYMOND M ALF MUSEUM welcomes visitors in Claremont, California to explore and learn about natural history, fostering curiosity and discovery for all ages.
