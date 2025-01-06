Rail Aware
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rail Safety Education
Provides educational resources and presentations to raise awareness about safety near railroad tracks and trains.
Engineering
Focuses on improving safety through engineering solutions related to railway infrastructure.
Enforcement
Supports law enforcement efforts to enforce rail safety laws and regulations.
Railroad Investigation and Safety Course (RISC)
Offers safety courses for first responders, including law enforcement and firefighters.
À propos
Rail Aware
Fondée en
2023
EIN
933255992
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
5990 ZEPHYR LN FALLON, Nevada 89406-4302 United States
Site web
railaware.org
Téléphone
(775)-867-3803
Adresse électronique
-
À propos
Rail Aware, founded in 2023 in Fallon, Nevada, aims to keep trains moving safely by preventing rail suicide and trespass incidents. They offer solutions to protect critical rail infrastructure from terrorism and vandalism.
La mission
Rail Aware's mission is to prevent the trauma of rail suicide and trespass incidents. They provide innovative solutions to rail security.
