Ragazzi Boys Chorus
Faire un don
Ragazzi Boys Chorus
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ragazzi Boys Chorus
Acheter pour soutenir
Ragazzi Boys Chorus
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ragazzi Boys Chorus
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prelude Program
An introductory music class for boys ages 5-7 in grades K-1. No audition is required.
Primary Group
A program for boys ages 7-10, where they learn to sing in unison and in parts.
Premiere
Intermediate beginner level focused on vocal technique, music theory and musicianship.
Avanti
Intermediate to advanced level focused on deepening performance skills.
À propos
Ragazzi Boys Chorus
Fondée en
1989
EIN
943080142
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
178-A CLINTON STREET REDWOOD CITY, California 94062-0000 United States
Site web
ragazzi.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Ragazzi Boys Chorus, founded in Redwood City in 1989, is committed to excellence in musical performance and education for boys and young men. The chorus instills self-confidence, cooperation, leadership, sensitivity, and tenacity, helping members develop into young men of character. They offer various programs for different age groups and skill levels.
La mission
Ragazzi instills self-confidence and cooperation, helping our boys develop into young men of character and distinction.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :