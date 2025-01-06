Rachelsvineyardofgreaterboston
Offers supportive, confidential weekend retreats for women and men to express, release, and reconcile painful post-abortive emotions, and begin healing.
Fondée en
2023
EIN
932608428
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
12 ROYAL RANGE RD SANDOWN, New Hampshire 03873-2127 United States
Site web
www.rachelsvineyard.org
Téléphone
(877)-487-74673463
Adresse électronique
https://www.rachelsvineyard.org/#email
Rachel's Vineyard is a safe place to renew, rebuild and redeem hearts broken by abortion. Weekend retreats offer you a supportive, confidential and non-judgmental environment.
