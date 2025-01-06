Rachel Nesseth The Extra Mile Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Triple A Award Scholarship
Scholarships for students excelling in Academics, Arts, and Athletics.
The Extra Mile Scholarship
Scholarships awarded to students demonstrating exceptional dedication.
Food & Blanket Drive
Collecting food and blankets for local food shelves and shelters.
À propos
Rachel Nesseth The Extra Mile Foundation
Fondée en
2023
EIN
923529875
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
41595 COUNTY 8 BLVD ZUMBROTA, Minnesota 55992-5056 United States
Site web
rnextramile.foundation
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
RACHEL NESSETH THE EXTRA MILE FOUNDATION, founded in 2023 in Zumbrota, MN, supports youth excellence by finding, fostering, and funding young individuals who go the extra mile for themselves and others. The foundation aims to recognize and encourage excellence in Rachel's name through community support and funding.
La mission
The Rachel Nesseth The Extra Mile Foundation aims to recognize and encourage excellence in youth, fostering a community where young individuals can thrive and positively impact the world.
