Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Father-Son Adventure
A transformative trip in remote Alaska for fathers and sons to build friendship, learn spiritual truths, and develop manly skills, creating a lasting family legacy.
À propos
Quarry Project
Fondée en
2023
EIN
933704193
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1220 SCHOOL ST APT 25 SPRING HILL, Tennessee 37174-2783 United States
Site web
www.quarryproject.com
Téléphone
(918)-633-8200
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Quarry Project utilizes the Alaskan Wilderness to create lasting connections between fathers and sons, building a foundation for a multi-year discipleship journey that transforms family legacies.
