Pursuit Of Purpose Journey

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Women's Empowerment Workshops

Workshops designed to assist women in discovering their purpose in life, overcoming obstacles, and living a fulfilled life.

‍

Emotional Healing Workshops

Workshops and seminars for emotional healing to discover forgiveness and self-confidence.

‍