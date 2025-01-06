Pursuit Of Purpose Journey
Pursuit Of Purpose Journey
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Women's Empowerment Workshops
Workshops designed to assist women in discovering their purpose in life, overcoming obstacles, and living a fulfilled life.
Emotional Healing Workshops
Workshops and seminars for emotional healing to discover forgiveness and self-confidence.
Pursuit Of Purpose Journey
Fondée en
2023
EIN
923329051
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Adresse
712 15TH AVE APT 908 IRVINGTON, New Jersey 07111-3833 United States
Site web
pursuitofpurposejourney.com
Téléphone
-
Adresse électronique
Pursuit of Purpose Journey, founded in 2023, is a women's empowerment group in Irvington, NJ, designed to assist women in discovering their purpose in life and how to live it out. Founded by Shannon Swiney-Bruce, the organization provides support and resources to help women on their journey.
La mission
Pursuit of Purpose Journey is a women's empowerment group designed for women to assist them on their journey to finding out what their purpose is in life.
