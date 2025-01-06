Ce profil n'a pas été revendiqué.

Pupil-Student Friends Ministries Inc. in Marion, IN, uplifts students through godly care and resources. They provide scholarships, support school supplies, fund extracurricular activities, and improve learning environments to inspire optimism and faith.

Employing godly care, love and resources to inspire optimism, guiding the students towards a positive direction to meet their academic and financial needs and shape a better future.