Pupil-Student Friends Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien à l'éducation
Provides school supplies and support to students with academic and financial needs.
Bourses d'études
Offre des bourses aux étudiants.
Financement des activités périscolaires
Funds extracurricular activities for students.
À propos
Pupil-Student Friends Ministries
Fondée en
2023
EIN
934577576
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2113 W FREDERICK DR MARION, Indiana 46952-0000 United States
Site web
pupilsfriendministries.org
Téléphone
(765)-000-0000
Adresse électronique
À propos
Pupil-Student Friends Ministries Inc. in Marion, IN, uplifts students through godly care and resources. They provide scholarships, support school supplies, fund extracurricular activities, and improve learning environments to inspire optimism and faith.
La mission
Employing godly care, love and resources to inspire optimism, guiding the students towards a positive direction to meet their academic and financial needs and shape a better future.
