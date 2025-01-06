Punuka Foundation
Faire un don
Punuka Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Punuka Foundation
Acheter pour soutenir
Punuka Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Punuka Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Childcare Center Scholarship Program
Provides fully funded weekday boarding and specialized therapy for neurodivergent children ages 4-10 in Lagos, Nigeria. Includes speech, occupational, educational, play, and behavioral therapies.
Programmes de développement de la jeunesse
Empowers young people to pursue their dreams and contribute positively to society through various initiatives and support.
À propos
Punuka Foundation
Fondée en
2024
EIN
992040893
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
-
Adresse
605 GREGORY AVE WEEHAWKEN, New Jersey 07086-5878 United States
Site web
punukafoundation.org
Téléphone
(234)-704-9984638
Adresse électronique
À propos
La mission
Punuka Foundation's mission is to provide comprehensive and compassionate care for children with special needs through childcare and give young people a reason to pursue their dream.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :