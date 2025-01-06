Public Media Group Of Southern California
Faire un don
Public Media Group Of Southern California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Public Media Group Of Southern California
Acheter pour soutenir
Public Media Group Of Southern California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Public Media Group Of Southern California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
PBS SoCal Family Math Program
Helps children ages 2-5 master math, improving school readiness, especially for those from underserved communities. Offers free bilingual resources and parent training.
À propos
Public Media Group Of Southern California
Fondée en
1964
EIN
952211661
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2900 W ALAMEDA AVE UNIT 500 BURBANK, California 91505-4268 United States
Site web
www.pbssocal.org
Téléphone
-
Adresse électronique
https://preferences.pmgsocal.org/pbssocal/newsletters
À propos
PBS SoCal, a member of Public Media Group of Southern California since 1964, enriches the region by connecting communities to the world through public media. It fosters a love of learning, culture, and community, providing educational resources, local programming, and cultural events. PBS SoCal delivers PBS programs and local productions to Southern California.
La mission
Public Media Group of Southern California creates, curates, and distributes content and experiences that open minds, lift spirits, and connect people to each other and to the world.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :